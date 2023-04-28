İzmir'deki Yangın Söndürüldü… Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: 'Soğutma Çalışmalarının Başladığı Bilgisini Aldık'

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede dün gece saatlerinde meydana gelen yangın yoğun çabaların ardından söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Narlıdere Yenikale Mahallesi'nde bulunan lüks sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden katların tek tek kontrol edildiği ve soğutma çalışmalarının başladığı bilgisini aldık. Tüm vatandaşlarımıza, İzmir'imize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.