İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Perşembe günü saat 21.10'da ve Cuma günü saat 10.14'te orman alanında başlayan yangınlar, devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılarak çevre ilçelere de sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangına 5 uçak, 19 helikopter, 48 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına katılan personel sayısı ise 20'si teknik eleman olmak üzere 400 olarak açıklandı.