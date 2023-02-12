İzmir'deki depremde oğlunu kaybetti, yardım için enkaz alanına koştu

Oğlu Berk'i 30 Ekim 2020 İzmir depreminde kaybetmesinin ardından AKUT gönüllüsü olan Meryem Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'teki enkaz alanına koştu. Oğlunun cansız bedenini enkazdan çıkaran Öztürk, deprem bölgesinde enkaz altındaki canlara ulaştı.

İzmirli Meryem Öztürk, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde, Bayraklı ilçesi Barış Sitesi'ndeki evinde o sırada tek başına olan oğlu 12 yaşındaki Halil Berk Öztürk'ü kaybetti. Enkazdan 23 saat sonra cansız bedeni çıkarılan oğlunun ardından yas süreci yaşayan Öztürk, "O enkazdan çıkmak için enkaza girmem lazım" diyerek Arama Kurtarma Derneği AKUT'un gönüllüsü oldu. Online eğitimlerin ardından Aydın Kuşadası ekibine dahil olan Öztürk, enkazlara girerek tatbikatlara katıldı ve ihtiyaç anında hayat kurtarmak üzere yoğun bir eğitimden geçti. Aldığı eğitimlerle profesyonel bir arama kurtarma gönüllüsü olan Meryem Öztürk, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen Gaziantep'e gitti. Alana giden ilk ekiplerden birine dahil olan Öztürk, enkaz altında kalan canları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Öztürk ve ekibi, enkaz altında olan pek çok vatandaş ve hayvanın kurtarılmasını sağladı.

"Berk'in her zaman güçlü annesiydim"

Öztürk, eğitim aldığı dönemde "AKUT gönüllüsü olmak istediğimde 'Çocuğunu enkazdan çıkarttın, enkaza nasıl gireceksin?' gibi cümleler sarf edildi. Bunu anlamalarını beklemiyorum. Benim anlatabilmem de çok zor. İzmir'de 117 canımızı kaybettik. Hepimiz aynı acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz, ama benim çıkış noktam burası oldu. İçime kapanmayı denedim, işimden istifa ettim ama faydalı olabilmek, bir cana dokunabilmek beni daha mutlu edecekti. Daha güçlü, daha dirayetli olmamı sağlayacaktı. Önceden kick boks da yapardım ve Berk'in her zaman güçlü annesiydim. Güçlü annesi olarak kalmaya devam etmek istiyorum" demişti. - İZMİR