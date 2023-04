İzmir'deki Büyük Yangında Söndürme Çalışmaları Sürüyor… Afad: "Herhangi Bir Yaralı ve Can Kaybı Bilgisi Bulunmamaktadır"

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede meydana gelen yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor. AFAD, “An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasını yaptı

KERİM UĞUR

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede meydana gelen yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor. AFAD, "An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Narlıdere Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu ve 8 katlı binaların bulunduğu sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

AFAD, "İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü toma ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan site sakinlerinden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. Tatlıses paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.."