İzmir'deki Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı… Tunç Soyer: "Yangın Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı"

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekiplerimizin müdahalesi sonucunda yangının diğer bloklara sıçraması önlendi. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ekiplerimizin müdahalesi sonucunda yangının diğer bloklara sıçraması önlendi. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi.

Narlıdere Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu ve 8 katlı binaların bulunduğu sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından; "Ekiplerimizin müdahalesi sonucunda yangının diğer bloklara sıçraması önlendi. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.