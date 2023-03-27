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İzmir'de vapur seferleri normale döndü

Yerel Haberler

İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle akşam saat 19.00 itibarıyla tüm vapur seferleri geçici süreliğine durdurulmuştu. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, tüm seferlerin saat 22.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Tüm seferlerimiz saat 22.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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