Haberler

"Sahte Uzlaştırmacı Avukat" Çetesine İkinci Operasyon: Gözaltına Alınan 27 Kişiden 15'i Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 9 ilde, kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtan dolandırıcı çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 27 şüpheliden 15'i tutuklandı. Suç örgütünün 15 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağladığı belirlendi.

(İZMİR) - İzmir merkezli 9 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" gibi tanıtan dolandırıcı çetesine 2. kez operasyon yapıldı, gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 9 ilde ikinci operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 kişinin sahte kadın profilleri üzerinden cinsel içerikli görüntülerinin alındığı, ardından şüphelilerin "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" iddiasıyla uzlaştırma ücreti talep ederek toplam 15 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin olmak üzere 9 ilde 13 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak