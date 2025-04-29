Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yapılan polis denetiminde, bir otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve nakit para bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

(İZMİR) – İzmir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, sonradan tasarlandığı tespit edilen gizli bir bölmede uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova, Alsancak ve Kadifekale'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 35 CCV 676 plakalı aracı Ballıkuyu mevkisinde durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta yapılan aramada, araç anahtarının torpidoya yaklaştırılmasıyla konsolda açılan gizli bölmede 12,5 gram esrar, 15 bin TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

İki şüpheli tutuklandı

Araçta bulunan İ.G. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.