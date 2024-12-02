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İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Şok Baskın: 13 Tutuklama

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İzmir'de narkotik polisleri tarafından 6 ay süren takibin ardından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucular, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'de 6 ay takip edilen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine şok baskın

İZMİR - İzmir'de narkotik polisleri tarafından 6 ay süren gizli takibin ardından uyuşturucu tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde satışa hazır hale gelmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, tam 13 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş ve Torbalı Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 6 ay süren takip gerçekleştirdi. Yapılan gizli takibin ardından, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri destekli operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Şok Baskın: 13 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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