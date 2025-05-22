İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Villa Kenevir Tarlasına Dönüştürüldü

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Villa Kenevir Tarlasına Dönüştürüldü
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir villanın odaları kenevir tarlasına çevrildi. Ekipler, 234 kök kenevir ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Villanın odalarını uyuşturucu tarlasına dönüştürmüş

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde odaları uyuşturucu tarlasına çevrilen bir villaya operasyon düzenlendi. Aramalarda, 234 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 745 gram esrar ele geçirilirken şüheli 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Seferihisar'da uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kullanılan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında villaya giden ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Odaları adeta kenevir tarlasına dönüştürülmüş villada toplam 234 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER GÜNEY - Yerel
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