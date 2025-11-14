İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Buca'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve bu maddelerin "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 6 kilo 940 gram sentetik kannabinoid ile 750 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.