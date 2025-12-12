İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 601 Gram Kokain Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüpheliler tarafından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.A., C.Y. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.