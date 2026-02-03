Haberler

Karabağlar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 gram kokain ve 80 gram esrar ele geçirilirken, 24 yaşındaki A.K. tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kokain ve esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan A.K. (24) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan A.K. (24) isimli şüphelinin uyuşturucu maddeyi sakladığı adresi tespit etti. 2 Şubat'ta A.K'nin adresine düzenlenen operasyonda, 35 fişek halinde satışa hazır toplam 13 gram kokain, beş fişek halinde toplam 80 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından hazırlanan tahkikatın tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
