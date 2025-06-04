İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı
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Aliağa ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 20 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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