İzmir'de Turist Sayısında Artış

İzmir'e gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini söyleyen İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, "2024 yılının ilk 4 ayında İzmir'e gelen turist sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 16 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun sezonda bu artış trendinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler, turistik alanlara yönelik seyahat planlarını yapmaya başladı. Tarih, kültür-sanat, sağlık, termal ve ekoturizm gibi seçenekleriyle ziyaretçilere çeşitli kültürel alanlar sunan İzmir'de ise bu yıl turizm sezonu açısından önemli artışların olacağı öngörülüyor. İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, İzmir'in, tarihi-kültürel değerleri, coğrafyası, denizi, kumu ve güneşi ile güçlü bir turizm kenti olduğunu söyledi. İzmir'in, kitle turizmi dışında alternatif turizm türleri açısından elverişli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Çevik, "İzmir, geliş amacına göre en çok deniz-kum-güneş ve kültür turizmi ağırlıklı turisti konuk etmektedir. Ayrıca, ziyaretçilere sunulan tarih, kültür-sanat, inanç, sağlık, termal, ekoturizm ve gastronomi turizmi imkanları ile geniş bir turistik ürün yelpazesi sergilemektedir. Bu potansiyel, kenti yerli ve yabancı turistler açısından cazip kılmaktadır. İzmir'de Michelin Seçkisinde çeşitli ödüller alan restoranlar, şefler ve işletmecilerin Michelin Rehberi'nde yer alması İzmir açısından gastronomi turizminin dönüm noktasıdır" diye konuştu.

"İzmir alternatif pazar ülkelerden talep alıyor"

İzmir'e gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini kaydeden Kerem Çevik, "Bakanlığımızca yayınlanan bu yılın ilk 4 ayı turizm verilerine baktığımızda İzmir'e gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 16 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun sezonda bu artış trendinin devam edeceğini öngörüyoruz. Ülkeler bazında değerlendirdiğimizde, İzmir'in çoğunlukla Avrupa ülkelerinden ve bunun yanı sıra İran, Azerbaycan, Rusya gibi alternatif pazar ülkelerden talep almakta olduğunu söyleyebiliriz. Yeni hedef pazar faaliyetleri ise son dönemde Çin ve Kanada pazarı üzerinde yoğunlaşmıştır" açıklamalarında bulundu.

Yıl sonuna kadar 70 kruvaziyerin İzmir'e gelmesi planlanıyor

Havayolu girişlerindeki artışın yanı sıra deniz yolu girişlerinde de bu yıl önemli artışlar olacağını beklediklerini ifade eden Çevik, 2024 yılı sonuna kadar 70 civarında kruvaziyer geminin kente gelmesinin planlandığını aktardı. Çevik, şöyle konuştu:

"İzmir Alsancak Limanına kruvaziyer gemilerle gelen binlerce turist, kent merkezini ve günübirlik turlarla Efes, Bergama gibi dünyaca bilinen antik kentlerimizi ziyaret etmektedir."

Bakanlık tarafından hazırlanan mevzuat çerçevesinde İzmir'deki tüm tesislerin belgelendirilmesini sağladıklarını anlatan Çevik, sunulan hizmet standartları ve turist memnuniyetini artırarak, ziyaretçi sayısında da yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir'de ilk defa 'Sağlık Turizmi Kongresi' düzenlenecek

Sözlerini sürdüren Çevik, "Sağlık turizmi alanındaki potansiyelimizi ortaya koymak, bilinirliğimizi ve rekabet gücümüzü artırmak amacıyla İzmir Valiliği çatısı altında ve üniversiteler iş birliğiyle, bu yıl içerisinde uluslararası boyutta İzmir'de ilk defa bir 'Sağlık Turizmi Kongresi' yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR