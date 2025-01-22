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İzmir'de Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Yüzde 8,7 Arttı

İzmir'de Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Yüzde 8,7 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 1 milyon 954 bin 408'e ulaştı. Yeni kayıtlar bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artış gösterdi ve en çok motosiklet kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 954 bin 408 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ve artış rakamlarını açıkladı. Verilere göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 954 bin 408 adet taşıtın yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 23,8'ini motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 4,3'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de 2024 yılında 157 bin 421 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

İzmir'de 2024 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak 157 bin 421 adet oldu. 2024 yılında trafiğe kaydı yapılan toplam 157 bin 421 taşıtın yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 37,2'sini otomobil, yüzde 9,5'ini kamyonet, yüzde 2,3'ünü traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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