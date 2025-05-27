İzmir'de Tefecilik Suçuna İlişkin İddianame: 49 Şüpheli

İzmir'de Tefecilik Suçuna İlişkin İddianame: 49 Şüpheli
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 139 mağdura yönelik tefecilik suçlarından 49 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı ve her biri için 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 49 şüpheli hakkında, 139 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan iddianame hazırladı.

Başsavcılık tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması işlemleri sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 14 Şubat 2025'te 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmayı tamamlayarak, düzenlediği bin 39 sayfalık iddianameyi ve 12 klasörü bulan eklerini mahkemeye gönderdi.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller doğrultusunda, toplam 49 şüpheli hakkında 139 mağdura karşı "tefecilik" suçu işlendiği belirtildi.

Şüphelilerin ayrı ayrı 9'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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