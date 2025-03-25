İzmir'de Taksiciye Darp ve Gasp: Şüpheli Otelde Yakalandı

(İZMİR) - İzmir Emniyet birimleri, Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde ticari taksi şoförünü darp edip ardından parasını gasp ederek kaçan şüpheli T.Ç.'yi saklandığı otel odasında yakaladı.

İzmir Emniyet birimleri, kentin Bayraklı ilçesinde bir taksiciyi darp edip parasını çalan suçluyu yakaladı.

Olay, 23 Mart Pazar günü gerçekleşti. T.Ç. (29) isimli şüpheli, Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde mağdur T.Ö'nün (55) taksisine bindi. Şüpheli T.Ç., bir süre sonra taksi şoförünü darp etti ve ardından 2 bin lira parasını zorla alarak, kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin T.Ç. (29) isimli şahıs olduğu, eşi İ.G.Ç'nin (25) de şüpheliye olayı gerçekleştirirken yardım ettiği tespit edildi.

Tespitin ardından ekiplerce yürütülen çalışmaların sonunda iki şüpheli de saklandıkları otel odasında mağdurdan gasp etmiş oldukları paralar ve bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.