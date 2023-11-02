İzmir'de Süs Bitkisi Üreticilerinden "Kdv" Çağrısı

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi Fuarı 18’inci kez açıldı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, daha iyi şartlarda üretim yapılması için Tarım Kanunu’nda yer aldığı gibi milli gelirin en az yüzde 1’inin üreticiye verilmesi gerektiğini söyledi. Programda sektörde yüzde 20 olan KDV oranının yeniden düzenlenmesi için merkezi hükümete çağrıda bulunuldu.

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi Fuarı 18'inci kez açıldı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, daha iyi şartlarda üretim yapılması için Tarım Kanunu'nda yer aldığı gibi milli gelirin en az yüzde 1'inin üreticiye verilmesi gerektiğini söyledi. Programda sektörde yüzde 20 olan KDV oranının yeniden düzenlenmesi için merkezi hükümete çağrıda bulunuldu.

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi Fuarı açıldı. Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği ev sahipliğinde bu yıl 18. kez düzenlenen serginin açılışına Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, onur konuğu kent Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, siyasi partilerin, kooperatiflerin temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonu ile verdiği desteklerin üreticiye önemli katkılar sağladığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ile açılan Bayındır Süt Fabrikası ile üreticinin emeğine sahip çıktıklarını belirten Başkan Vekili Özuslu, "Hem o bölgenin insanlarına istihdam yaratıyoruz hem de bölgede üretilen günlük 100 ton sütü işleyerek, katma değerini artırıyoruz. Üreticilerimizin kendini iyi hissederek daha çok ürettiği, kazandığı sistemi yarattık" diye konuştu.

"TÜRKİYE ÜRETMEK ZORUNDA"

Konuşmasında sektörün yaşadığı sorunlara da dikkat Mustafa Özuslu, "Sektör, Türkiye'ye 80 milyon dolar kazandırdı. Destek veriliyormuş gibi yapmak değil, gerçekten destek vermek önemli. Desteğin verilmesi, çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürerek, üretmesini sağlayacak. Eğer refah içerisinde yaşamak istiyorsak, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'deki her bir vatandaşımızın birinci sınıf yurttaş olarak yaşamasını istiyorsak, Türkiye üretmeye devam etmek zorunda. Merkezi iktidara çağrıda bulunuyorum. Yasa 'gayrisafi milli hasılanın yüzde birini üreticiye, çiftçiye ver' diyor. Veriyor muyuz? Vermiyoruz. Bunu versek çiftçi daha iyi şartlarda üretim yapar. Bu talebi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gayri safi milli hasılanın yüzde birini çiftçiye verin. Çiftçiyi destekleyin. Bizim çiftçimiz, üreticimiz Hollanda, Fransa, İsrail, Alman çiftçisi kadar değerli."

"SEKTÖR AVRUPA İLE YARIŞIR HALE GELENE KADAR DESTEKLENMELİ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de sektörde KDV oranının çok yüksek olduğunu belirterek, "Süs bitkileri, fidancılık üreticilerini her alanda desteklemek zorundayız. Bu sektör Avrupa ile yarışır hale gelene kadar desteklenmeli, yüreklendirilmeli. Bunu fazlası ile hak ediyor. Bölgede 2 bini aşkın süs bitkisi üretici var. 20 bin aile geçimini sağlıyor. Bereketli bir iş kolu. Hammadde ve bakım masrafları anlamında çok fazla destek vermek gerekiyor. Bütün büyük şehirlere teşekkür ediyorum. Önceki dönemlerde Ankara, İstanbul gibi kentlerde Avrupa'dan gelen ağaç ve süs bitkileri dikilirdi. Şimdi bu sonlandırıldı. Kendi üreticimizin önünü açmış oluyoruz" dedi.

"HEP BİRLİKTE BU GÜZEL ŞEHRİN DEĞERLERİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da fuarın Ödemiş'in tarımsal potansiyelini ve bitki çeşitliliğini sergilemedeki önemine değinerek, "Ödemiş'in tarımsal ve doğal zenginliklerini daha da ileri taşımak için birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Hep birlikte bu güzel şehrin değerlerini büyütecek, gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

"MİLLİ EKONOMİYE BÜYÜK KATKISI VAR"

Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ardıcak, süs bitkileri ihracatının milli ekonomiye katkısına değinerek, "Dünya iklim krizi ile mücadele ediyor. İklim krizinden, depremler, yangınlar, susuzluk kapımızda. Bu sorunların çözümü ağaçlandırmadan geçiyor. El birliği ile hep birlikte ülkemizi yeşillendirmek için yoğun çaba harcayalım" diye konuştu.

"PIRLANTADA BİLE SIFIR OLAN KDV BU SEKTÖRDE YÜZDE 20"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan da sektörde KDV'nin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Akcan, "Herkes iklim krizinden, küresel ısınmadan, yeşilin katledilmesinden bahsediyor. Fakat bununla mücadele edecek bu sektörün KDV'si yüzde 20. Lütfen Meclis'te sesimizi duyurun. Pırlantada bile sıfır olan KDV, bu sektörde yüzde 20. O nedenle ciddi bir maliyet oluşturuyor. Sesimizi Meclis'te duyurarak, yeni bir düzenleme yapılmasını sağlayın. Siyasilerden destek, yardım ve anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi Fuarı, 5 Kasım'da sona erecek.