Haberler

İzmir'de 14 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Suç Örgütü Mensubu Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 'Serdengeçtiler' suç örgütü mensubu Z.M., 14 yıl 22 gün hapis cezası ile yakalandı. Operasyonda aramalarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi.

(İZMİR) – İzmir'de polisin organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda "Serdengeçtiler" olarak bilinen suç örgütü mensubu olduğu belirtilen ve hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M., Çeşme'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma, gece vakti yağma, kasten yaralama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçlarından hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Serdengeçtiler" olarak bilinen suç örgütü mensubu Z.M., Çeşme'de saklandığı bir villada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda, bir adet "Uzi" olarak tabir edilen otomatik silah ile bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu CHP'li büyükşehir belediye başkanı için 44 yıl hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

Tutuklama kararına rağmen o ülkelerden rahatlıkla geçti
'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Yunanistan'da hem Türk polisine hem de Beşiktaş'a skandal saldırı

Yunanistan'da hem Türk polisine hem de Beşiktaş'a hadsiz saldırı
Trump, Kanada ile ABD'yi birleştirecek köprünün yarısını istedi

Kanada'dan istediğine çok şaşıracaksınız: Ya yarısını verin ya da...