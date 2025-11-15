Haberler

İzmir'de Su Kesintileri Sürecek: Kuraklık Nedeniyle Uzatıldı

Güncelleme:
İZSU, İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle su kesintilerini ay sonuna kadar uzattı. 13 ilçede, iki günde bir gece 23.00-05.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

İZSU, kuraklık nedeniyle 15 Kasım'da bitmesi planlanan su kesintilerini ay sonuna kadar uzatarak 13 ilçede iki günde bir gece kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kent genelinde barajlardaki kritik doluluk oranları dikkat çekerken, kesintiler 23.00-05.00 saatleri arasında sürecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım'da sona ereceği duyurulan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Yeni program kapsamında, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Kesintiler, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek. Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle: Tahtalı Barajı yüzde 1.40, Ürkmez Barajı yüzde 3.70, Balçova Barajı yüzde 1.42, Güzelhisar Barajı yüzde 44.64 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
