İzmir'de Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Şüpheli Tutuklandı

(İZMİR) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 54 yaşındaki H.E., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili akraba oldukları belirlenen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bayraklı Çay Mahalle'de 1 Kasım'da yaşanan ateşli silahla kasten öldürme olayında yaralanan H.E.(54), karın ve kol bölgesine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada saldırıya karıştığı belirlenen D.D.(72), E.D.(39), M.D.(43), A.D.(41), N.D.(34), B.D.(19), S.D. (SÇD-17) ve E.E. (25) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada olayın taraflarının akraba oldukları ve saldırının ailevi sebeplerden kaynaklandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., N.D., B.D.ve S.D. (SÇD) tutuklandı. Gözaltına alınan D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla, E.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.