Haberler

İzmir'de Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan 54 yaşındaki H.E. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Saldırının ailevi sebeplerden kaynaklandığı belirlendi.

(İZMİR) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 54 yaşındaki H.E., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili akraba oldukları belirlenen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bayraklı Çay Mahalle'de 1 Kasım'da yaşanan ateşli silahla kasten öldürme olayında yaralanan H.E.(54), karın ve kol bölgesine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada saldırıya karıştığı belirlenen D.D.(72), E.D.(39), M.D.(43), A.D.(41), N.D.(34), B.D.(19), S.D. (SÇD-17) ve E.E. (25) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada olayın taraflarının akraba oldukları ve saldırının ailevi sebeplerden kaynaklandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., N.D., B.D.ve S.D. (SÇD)  tutuklandı. Gözaltına alınan D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla, E.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.