İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
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İzmir'in Foça ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.
İzmir'in Foça ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.
İzmir'de serin geçen baharın ardından hafta sonu sıcaklıklar yükselmeye başladı. Pazar gününü Foça'da geçiren vatandaşlar ise sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi. Mavi Bayraklı plajlarıyla ünlü ilçede sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinledi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel