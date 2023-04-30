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İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Yerel Haberler

İzmir'in Foça ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.

İzmir'in Foça ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.

İzmir'de serin geçen baharın ardından hafta sonu sıcaklıklar yükselmeye başladı. Pazar gününü Foça'da geçiren vatandaşlar ise sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi. Mavi Bayraklı plajlarıyla ünlü ilçede sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Yerel Haberler

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