Haberler

İzmir'de Sağanak Yağışta Can Kaybı 3'e Yükseldi, 1 Kişi Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 5 Şubat'ta meydana gelen sağanak yağış sonrası yaşanan sel ve su baskınlarında 3 kişi hayatını kaybetti. Menderes ilçesinde bir kayıp kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) – İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında can kaybı arttı. Torbalı ve Menderes'te meydana gelen olaylarda üç kişi hayatını kaybederken, bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında can kaybı arttı. Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde 5 Şubat'ta 45 E 3077 plakalı aracıyla geçiş yapmaya çalışırken mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgilere göre, Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobilde bulunan dört kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise kaybolduğu öğrenildi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında, biri dere yatağında diğeri otomobil içerisinde olmak üzere iki kadının cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Kayıp olduğu belirtilen kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi