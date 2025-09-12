Şehit Polisler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

İzmir'de hain saldırı sonucu şehit olan polisler için Ankara'nın Evren ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda 2 polis şehit olurken, 3 kişi de yaralanmıştı. Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından; İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası şehit olan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın için Evren Merkez Camii'nde de Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. - ANKARA