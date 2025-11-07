İzmir'de 'Saraçlar' Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'de "Saraçlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu, "Saraçlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık bir milyar 800 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlemler başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, bir milyon lira değerinde bir adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Öte yandan, öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.