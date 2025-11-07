Haberler

İzmir'de 'Saraçlar' Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonda 'Saraçlar' suç örgütüne mensup 23 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri de bulunuyor. Operasyonda ele geçirilen mal varlığı ve uyuşturucu maddelere el konuldu.

(İZMİR) - İzmir'de "Saraçlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu, "Saraçlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık bir milyar 800 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlemler başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, bir milyon lira değerinde bir adet senet, 98 adet uyuşturucu hap  ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Öte yandan, öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.