İzmir'de 'Saraçlar' Suç Örgütüne Operasyon: 23 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen geniş çaplı operasyonda, 'Saraçlar' suç örgütüne mensup 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenerek adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) -"Saraçlar" suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Saraçlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu, örgüt üyelerine yönelik İzmir merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık bir milyar 800 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlemler başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, bir milyon lira değerinde bir adet senet, 98 adet uyuşturucu hap  ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
