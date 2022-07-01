İzmir'de Romanlara Körfez Turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Körfez turlarının konuğu bu kez Roman kadınlar oldu.

Birleşmiş Milletler tarafından "kadın dostu kent" ilan edilen İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Körfez turlarına bu kez Roman kadınlar katıldı. Roman sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak Romanların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üreten, gençlere ve kadınlara yönelik pek çok proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Bergama Vapuru'nda Roman kadınları ağırladı.

Körfez gezisine İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı avukat Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, İzmir Roman Kadın Derneği Başkanı Esra Şenkaman, Ege Mahallesi Kadın Çocuk Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Kaleli ve dernek üyeleri, Roman sivil toplum kuruluşları üyeleri, muhtarlar ve İzmir'in farklı ilçelerinden Roman kadınlar katıldı.

Körfezi gezisinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç Romanların, İzmir'in zenginliklerinden biri olduğunu belirterek "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak farklı kültürlere, geleneklere çok değer veriyoruz. Roman kültürünün korunması ve yaşatılması için Roman sivil toplum örgütleri ile daima işbirliği içindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerde dile getirdiği 'Çok Renk Çok Ses Çok Nefes' söylemi de tam olarak bunu ifade ediyor. Geziye katılan Roman kadınlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Roman Kadın Derneği Başkanı Esra Şenkaman, Başkan Tunç Soyer'e öncelikle Roman kadınlara verdiği değer nedeniyle teşekkür ederek "Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Roman kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içindeyiz; birlikte yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Gezide darbuka, keman ve teften oluşan müzik enstrümanları eşliğinde Roman kadınların dans gösterileri büyük beğeni topladı.

ANKA / Yerel