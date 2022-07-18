İzmir'de Roman Hakları Çalıştayı Düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22-23 Temmuz'da Roman Hakları Çalıştayı düzenleyecek. 19 Temmuz'da ise milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların bir araya geleceği Roman Hakları Forumu yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22-23 Temmuz'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Roman Hakları Çalıştayı düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği iş birliğinde, İzmir Kent Konseyi'nin katkılarıyla kapalı oturum şeklinde yapılacak çalıştayda Türkiye'nin farklı illerinden 80 katılımcı bir araya gelecek. "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı" öncesinde İzmir'de Romanlarla bu alanda hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları Roman yurttaşların sorunlarıyla ilgili ortak stratejiler üretmek ve kamu politikaları geliştirmek üzere buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de çalıştayın açılışında konuşacak.

ROMANLAR HAKLARINI KONUŞUYOR!

İki gün sürecek çalıştayın birinci gününde Romanların eğitim, sağlık, barınma, istihdam gibi temel haklara ve kentsel hizmetlere erişimi bakımından yaşadıkları sorunlar, ayrımcılıkla mücadele ve bir arada yaşam politikaları, olağanüstü dönemde yaşanan zorluklar karşısındaki deneyimler ve kültürel haklara erişim olanakları değerlendirilecek. İkinci gün ise yuvarlak masa yöntemiyle çalışma grupları oluşturularak Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik somut öneriler geliştirilecek.

19 TEMMUZ'DA FORUM YAPILIYOR

Çalıştay öncesinde 19 Temmuz'da ise Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı moderatörlüğünde İzmir Kent Konseyi binasında "Roman Hakları Forumu" yapılacak. Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların bir araya geleceği forumda öneriler yazılı alınarak Roman Hakları Çalıştayı'nda sunulacak. Çalıştay sonunda çıkacak rapor da kamuoyu ile paylaşılacak.

ANKA / Yerel