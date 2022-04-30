İzmir'de Ramazan dayanışması için 53 milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma geleneğini Ramazan ayı süresince kurduğu iftar sofralarıyla sürdürdü. 561 bin kişilik iftar yemeği, 40 bin haneye gıda ve hijyen paketi dağıtan büyükşehir, 70 bin hanenin hesabına da bayram öncesi 300'er lira nakdi destek yatırdı. İzmir'de belediye bütçesinden toplam 53 milyon liralık kaynağın Ramazan dayanışması için ayrıldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Ramazan dayanışması, Ramazan Bayramına kadar geçen bir aylık süreçte 1 milyonun üzerinde İzmirlinin hayatına dokundu.

53 milyon 656 bin TL destek sağlandı

Ramazan ayı boyunca İzmir'in birçok noktasında, 19 milyon 910 bin TL değerinde toplam 561 bin 500 kişilik iftar yemeği verildi. 40 bin haneye ise toplamda 12 milyon 746 bin TL değerinde gıda ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde ise 70 bin hanenin banka hesaplarına 300'er liradan toplam 21 milyon TL'lik nakdi destek yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan dayanışması çerçevesinde toplam 53 milyon 656 bin TL'lik destek sağlandığını bildirdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel