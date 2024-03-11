İzmir'de Ramazan Davulcuları Göreve Başladı

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, İzmir'de de ilk sahurda göreve başladı.

İzmir'de Ramazan ayının ilk sahurunda on bir ayın sultanının sembolü Ramazan davulcuları göreve başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklarda gezen Ramazan davulcuları, sokak sakinlerini sahura uyandırdı.

Davul sesleri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı. - İZMİR