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İzmir'de Polis Ekipleri İlkokul Öğrencilerine Mesleği Tanıttı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak mesleği sevdirdi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası kapsamında Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencilerine mesleği tanıttı. Polislik mesleğinin özelliklerini ve polisin görevlerini anlatan emniyet mensupları, çocuklara polisliği sevdirdi.

Mesleklerinin tanıtımının ardından polis ATV'sine binen minikler, keyif dolu anlar yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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