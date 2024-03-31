İzmir'de oy sayımı başladı

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayma işlemlerine geçildi. Kentte oy sayımı sürüyor.

Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte sandıklar açılmaya başlandı. Tasnif işlemlerinin ardından başlanılan oy sayma işlemi sürüyor. - İZMİR