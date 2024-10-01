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İzmir'de Oto Hırsızı Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde oto hırsızlığı yapan şüpheli İ.C., çaldığı araçları çalıştırmak için özel aparat üretti. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde oto hırsızlığı yapan şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği'nce yapılan araştırmada, tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin araçları çalıştırmak için özel aparat ürettiği ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde 28 Eylül Cumartesi günü oto hırsızlığı meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği'nce yapılan araştırmada, şüphelinin İ.C. olduğu tespit edildi. İ.C.'nin çaldığı araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiği ortaya çıktı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'de Oto Hırsızı Yakalandı
Kaynak: ANKA / Yerel

3-sayfa Güncel Yerel Konak İzmir Suç

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