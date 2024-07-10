İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın saat 13: 35 sıralarında Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında bulunan yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir orman bölge müdürlüğü ekipleri; 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediyor.
Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR