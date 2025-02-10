Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

İzmir'de Okul Servislerine Sıkı Denetim Uygulandı

İzmir'de Okul Servislerine Sıkı Denetim Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yarıyıl tatilinin ardından, trafik polisleri okul servislerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. 4 bin 78 okul servisi denetlenirken, kurallara uymayan 38 araç trafikten men edildi.

İzmir'de yarıyıl tatilinin bitmesiyle beraber trafik polisleri, okul servislerine sıkı denetim uygulamaya başladı. Kent genelinde 4 bin 78 okul servisi denetlenirken, kurallara aykırı bir şekilde öğrenci taşıyan 38 araç trafikten men edildi.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 yılı ikinci eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde okul servislerine sıkı denetim uyguladı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla 4-7 Şubat tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde; 4 bin 78 okul servis aracı denetlendi. Yapılan kontrollerde 272 okul servisi ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulanırken, kurallara aykırı şekilde taşımacılık yaptığı belirlenen 38 okul servis aracı trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump'ın o kararı piyasayı sarstı!
img

Az parası olan daha çok kazanacak
img

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

Dünkü maçta olanları görünce hüngür hüngür ağlayıp tek bir şey istedi
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.