Haberler

Kız Öğrencileri Ders Saatlerinde Kendi Evinde Çalıştırdığı İddia Edilen Öğretmen "İnsan Ticareti" Suçundan Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli bir öğretmenin, kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak evinde çalıştırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı ve öğretmen D.T. gözaltına alındı.

(İZMİR ) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" iddiaları üzerine öğretmen D.T. hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ili Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin 'insan ticareti' suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."

Kaynak: ANKA / Yerel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu