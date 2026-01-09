Kız Öğrencileri Ders Saatlerinde Kendi Evinde Çalıştırdığı İddia Edilen Öğretmen "İnsan Ticareti" Suçundan Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli bir öğretmenin, kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak evinde çalıştırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı ve öğretmen D.T. gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İzmir ili Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin 'insan ticareti' suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."