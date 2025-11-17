İzmir'de Narkotik Operasyonu: 550 Bin Sentetik Ecza ve 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda, bir adreste 550 binin üzerinde sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram esrar ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik soruşturma kapsamında, Buca'da uyuşturucu madde depolandığı ve sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 550 bin 32 adet sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram esrar-skank ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.