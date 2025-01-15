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İzmir'de Müzisyen Uyuşturucu Taciri Olarak Gözaltına Alındı

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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı öğrenilen bir kişi ile birlikte dört şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve paralar ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu baskını: Müzisyen, torbacı çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satın almak için eve gelen 2 kişi ve madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarından birinin ise eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüphelinin maddeyi temin ettiği adresi öğrenen ekipler, operasyon için savcılıktan izin aldı. Çok sayıda personelle adresi kuşatan polis ekipleri, adreste M.O. ve C.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını, A.T. ve H.O.'nun uyuşturucu satın almaya geldiğini belirledi. Bu esnada polisleri fark eden M.O. (45), arka kapıdan kaçmaya çalıştığı esnada elinde bulunan uyuşturucu madde ve paraları kapının ardına attı. Polis tarafından kuşatılan adreste 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Müzisyen çıktı

Öte yandan adresin güvenlik kamerası ile korunduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu ticareti yapan M.O.'nun eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı ortaya çıktı. M.O.'ya ait adreste yapılan aramada, yüklü miktarda metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 140 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ve C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.T. ve H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Müzisyen Uyuşturucu Taciri Olarak Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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