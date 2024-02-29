İzmir'de Mobilya Lansman Günleri Düzenlenecek

İzmir'de, 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Mobilya Lansman Günleri ile Türkiye genelindeki mobilya toptancıları kentte buluşacak. İZMOP Başkanı Özcan, " İzmir'in mobilyasını önce Türkiye, sonra dünya tanıyacak. Mobilyanın kalbi İzmir'de atacak" dedi.

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği (İZMOP), 4-10 Mart tarihleri arasında kentte Mobilya Lansman Günleri düzenleyecek. İzmir'de mobilya üretimi yapan 60 firmanın katılımıyla düzenlenecek lansmanla, Türkiye genelindeki mobilya toptancıları kentte buluşacak. Lansmanla İzmir'e gelen toptancılar, 60 firmayı ziyaret ederek İzmir mobilyalarının üretim alanlarını gezecek.

"Mobilya toptancılarını İzmir'de ağırlayarak ulusal boyutta ses getireceğiz"

İzmir'in mobilyalarını önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtacaklarını ifade eden İZMOP Başkanı Aşkıner Özcan, "Sektör temsilcileri olarak çok iddialı ve heyecanlıyız. Hedefimiz; İzmir mobilyasını önce Türkiye'de, sonra dünya da pazarlamak. İndirim günleri ile mobilya perakende sektöründe bir hareketlilik sağlayarak sektöre can suyu verdik. Lansman günlerimiz Tüm Türkiye genelindeki mobilya toptancılarını İzmir'de ağırlayarak ulusal boyutta ses getireceğiz. Sektörümüzün tüm paydaşlarını bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZMOP'un, toptan pazarlama mesleğinin en başarılı isimlerinin desteği ile kurulduğunu ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tanışmalar vesilesi ile potansiyel iş hacmimizi arttırmak istiyoruz. Bu kazanımlar; işletmelerimizin, şehrimizin, ülkemizin mobilya sektöründe hak ettiği potansiyeline ulaşmasını sağlayacaktır." - İZMİR