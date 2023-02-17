İzmir'de Miraç Kandili idrak edildi

İZMİR - İzmir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camileri doldurdu.

İzmir'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek kandili idrak etti. Bornova ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla Bilal Saygılı Camiinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Yatsı namazının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesiyle son buldu. İlahilerin de söylendiği programda, depremzedeler ve depremde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

Kandil dolayısıyla camii avlusunda vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar şehirde bulunan diğer camilerde de düzenlenen programlara katıldı.