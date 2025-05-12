İzmir'de Minibüs Şoförleri Haksız Cezalara Tepki Gösterdi

(İZMİR) - İzmir'de minibüs şoförleri, son dönemlerde yaşadıkları para cezalarına karşı tepki göstermek için kontak kapattı. İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, "Bir ekip oluşturuldu. Dolmuşçulara akşam ve sabah saatlerinden bildirim yapıyor. '65 A'dan (fazla yolcu) haksız cezalara maruz kaldık. Sayımı yapan görevli yanlış anlamalar ile araçtaki gerçek sayımı yapmadan bildirmekte. Bu konuda minibüscü esnafımızın ceza yemesine sebep oluyor" diye konuştu.

İzmir'de minibüs şoförleri, son zamanlarda yaşadıkları cezalara karşı Optimum AVM önünde bir araya geldi, tüm gün kontak kapatarak duruma tepki gösterdi. Burada açıklama yapan İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, haksız cezalara maruz kaldıklarını vurgulayarak, "Emniyet trafiğini denetleme şube memurları yolda servis araçlarını durdurarak denetleme yapıyorsa bizim de bir suçumuz varsa bizi de durdursun ama resmi ekip ama sivil ekip baksın. Bugün Türkiye'de birçok sorun var şu anda bizim en büyük handikapımız kazanç olarak çok düşük paraları kazandığımızdan dolayı şoför arkadaşları muazzam bir mesai yapıyor. Bu çalışma saatlerinin aldığı paralar zaten evini yurdunu geçirmekte zorlanıyor. Ama buna rağmen cezadan hiç eksik kalmıyoruz. Bize 65A'dan ceza yazsın ama lütfen araçları denetlesin, durdursun aracın yolcusuna baksın" ifadelerini kullandı.

"Gerçek denetim yapılsın"

Ceza kesim yöntemine ilişkin konuşan Başkan Kayıkdişi, "Bir ekip oluşturuldu. Dolmuşçulara akşam ve sabah saatlerinden bildirim yapıyor. '65 A'dan (fazla yolcu) haksız cezalara maruz kaldık. Sayımı yapan görevli yanlış anlamalar ile araçtaki gerçek sayımı yapmadan bildirmekte. Bu konuda minibüscü esnafımızın ceza yemesine sebep oluyor. Şoförlerin puanları bulunuyor. İzmir'deki minibüslerde bir yıl içinde 100 ceza puanını doldurduğun zaman ehliyet iki ay süreyle alınmaktadır. Bu iki aylık süreçte de de şoför arkadaşlar çalışamıyor ve ehliyeti tekrar alabilmek için bir sürü masraf ödüyor.Biz kısacası İzmir Emniyet Trafik Denetleme Şubesi'nden şunu istiyoruz; bizim vatandaşımız, şoför arkadaşlarımızın ne suçu varsa, mahallinde yazsın biz başka bir şey istemiyoruz" dedi.