İzmir'de Metro ve Tramvay İşçileri Greve Çıktı.

KERİM UĞUR

İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve çıktı. Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerdikleri zam oranını duyurmasının ardından, "Emekçinin ekmeğini siyasete bulaştırarak kimse bir yere varamaz" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Demiryol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler bugün greve çıktı.

Grev kararının ardından ilk açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer, Demiryol-İş Sendikası ile yaptıkları TİS görüşmelerinde yüzde 105 oranında zam teklif ettiklerini, ancak sendikanın bu rakamı kabul etmediğini söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ ÜCRETİ VERSİN BİR SAAT SONRA SÖZLEŞMEYİ İMZALAYALIM"

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tunç Başkan'ın kendisine verilen bilgilendirmenin biraz eksik ve hatalı olduğunu tespit ettik. Tunç Başkan'ın yaptığı açıklamadaki verdiği, yani onların verdiği teklif doğru. En yüksek giydirilmiş, nette 25 bin TL; en düşük giydirilmiş de 22 bin TL. Giydirilmişin içinde ne var derseniz; kök ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, yakacak yardımı, aile yardımı, çocuk parası, sosyal yardım, iş güçleri ve gıda yardımı bulunmaktadır. ve verdiği teklif bir yıllıktır. Altı aylık değil. Normalde toplu sözleşmelerde altı aylık zam oranları verilir. Verdiği teklif bir yıllıktır. Ben, şimdi doğrusunu söyleyeyim. Bizim en son geldiğimiz yerde taleplerimiz, en yüksek giydirilmişle bütün bunlar içinde en yüksekte 33 bin 500 lira, en düşük giydirilmişte 31 bin 200 TL'dir. Versin bunu, bir saat sonra gideyim, toplu sözleşmeyi imzalayayım. Yani başkanın sosyal medyada açıkladığı gibi, 39 bin TL'lerdeki teklifimiz ilk teklifimizdi. Hani diyorlar ya 'Toplu sözleşmede adım atmıyorlar', adım attığımız hali bu. Ama SODEM-SEN, yani işveren yetkilisi SODEM-SEN, toplu sözleşmenin son sürecine kadar, son 15 güne kadar bize bu tekliflerin hiçbirini getirmedi, bizi oyaladılar, biz de emekçiye bir şey söyleyemedik. Grev kararını almak öyle kolay bir karar değil. 'Sendika grev kararı aldı' deniliyor. İşçinin arkasında olmadığı hiçbir grev kararı uygulanamaz. Yani burada emekçi destek vermediği sürece sendika hiçbir zaman grev kararı alamaz. Bu böyle bilinsin. Yani bu sendikayı suçlayarak, emekçinin ekmeğini siyasete bulaştırarak hiçbir yere kimse varamaz

"HAKKIMIZA DÜŞENİ İSTİYORUZ"

Biz biliyoruz, Tunç Başkan'ın emeğe ve emekçiye verdiği değeri. İnşallah bu yanlış bilgilendirmelerden geri dönüp, taleplerimize cevap verip kısa sürede krizi çözmek istiyoruz. Amacımız, her zaman söylüyorum, İzmir halkını mağdur etmek falan değil. Evet, İzmir halkı mağdur oluyor. Ama bu çalışanlar da bu İzmir'in çocuğu. İzmir halkından metro emekçilerine sahip çıkmasını istiyoruz, destek vermesini istiyoruz. Yani bizim istediğimiz rakamlar öyle. Genel müdürün ya da işte şirketin kazancının tamamı falan değil. Hakkınıza düşeni istiyoruz. Yani bu ortamda bilmeyen yoktur ya. Belediye başkanı da biliyordur. 12 bin lira ev kirası. En düşük şu anda istediğimiz rakamın yarısı zaten ev kirasına gidecek. Verdiği bir yıllık. Bir dönem sonra asgari ücrete takılıp alacağız gene. Çünkü Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamları gerçek değil. Fakat asgari ücrete gelen zam oranları, 2022 yılının birinci dilimine göre, 2023'ün ikinci dilimine geldiğimizde asgari ücrete gelen zam, 1,5 yılda yüzde 168. Devletin açıkladığı enflasyon oranı yüzde 95. Siz bize yüzde 95 enflasyonu verseniz bile refah payımı vermediğiniz sürece enflasyonun arkasından koşar haldeyiz. Bizim Tek talebimiz, Tunç Başkan'a buradan tekrardan sesleniyoruz, metro emekçisine kin duymasın, sendikaya kin duymasın. Bizim siyasetimiz, emek mücadelesi. Metro emekçisine sahip çıksın. Çünkü 20 yıl burada bir emek sömürüsü vardı. Sağ olsun Başkan geldi, olayları bir yere getirmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Yani şunu söyleyeyim, net anlaşılabilir şekilde; metro, 23 yıllık bir şirket. 23 yıllık şirkette şu anda emekli olan arkadaşlarımız var. Emekli olan arkadaşlarımıza şu anda 8-9 bin lira maaş bağlanıyor. Ama aynı şartlarda, aynı yıllarda, aynı günlerde belediye şirketlerinin diğer şirketlerinden emekli olanlara yüksek prim ödediklerinden, o sürelerde yüksek maaş aldıklarından, yani hak ettiği maaşları aldıklarından 19-20 bin lira emekli maaşı bağlanıyor. Burada sadece metro emekçisinin bugüne dek geleceği de çalınmış vaziyette. İşte biz, bunları derleyip toparlamaya, metro emekçisinin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz."