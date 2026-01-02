İzmir'de Yarın Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

(İZMİR) – İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir genelinde 3 Ocak Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, 3 Ocak Cumartesi saat 03.00'ten 4 Ocak Pazar günü saat 23.59'a kadar İzmir'in merkez ilçeleri ile kuzey ve güneybatı kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 50 ila 70 kilometre/saat arasında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıya göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İzmir'in Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Karabağlar, Konak, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ile kuzey ilçeleri Bergama, Kınık, Dikili, Aliağa, Foça ve Menemen'de; güneybatı kesimlerde ise Menderes, Seferihisar, Urla, Çeşme ve Karaburun'da etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.