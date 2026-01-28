Haberler

İzmir'e Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 29 Ocak'ta 06.00'dan itibaren etkili olacak kuvvetli fırtına için uyarıda bulundu. Rüzgar hızının saatte 70-80 kilometreye çıkması bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

(İZMİR) - İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, 29 Ocak Perşembe günü saat 06.00'dan başlayarak 30 Ocak Cuma günü saat 03.00'e kadar kent genelinde kuvvetli fırtına etkili olacak.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, 29 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kent genelinde rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla eseceği, yer yer kuvvetli fırtınanın ise 70–80 kilometreye, yüksek kesimlerde 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 29 Ocak Perşembe günü saat 06.00'dan başlayarak 30 Ocak Cuma günü saat 03.00'e kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı