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İzmir'de Kurşunlama Olayı: 13 Yaşındaki Şüpheli Aranıyor

İzmir'de Kurşunlama Olayı: 13 Yaşındaki Şüpheli Aranıyor
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İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaşın evini kurşunlayan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. 13 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de ev kurşunladılar: 3 şüpheliden biri 13 yaşında

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaşın evini kurşunlayan 3 şüpheliden 2'si polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 13 yaşındaki çocuğu yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Konak ilçesine bağlı 1. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen, İ.D.'ye ait evin kurşunlanması olayıyla ilgili şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.S. ve O.V. isimli şüpheliler olduğu belirlendi. 2 şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, 13 yaşındaki O.V.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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