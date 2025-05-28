İzmir'de Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

İzmir'de Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi
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İzmir'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde yapılan denetimlerde, haksız fiyat artışları tespit edilen gıda işletmelerine her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanacak.

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı. Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine, her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nca Kurban Bayramı öncesi 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor. İzmir ve 81 ilde de bugün denetimler gerçekleştirildi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Her bir aykırı eylem için 1 milyon üzerinde ceza

İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız denetimler daha da sıklaştırılmıştır. Bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve tespit ettiğimiz işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

11 milyon TL üzerinde ceza uygulandı

Öte yandan, İzmir'de yıl başından sonra 10 binin üzerinde işletmede yaklaşık 300 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 11 milyon 378 bin TL idari para cezasının uygulandığı belirtildi. Vatandaşlara ise haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri, bakanlığa veya il müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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