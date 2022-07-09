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İzmir'de Kurban Bayramı namazı eda edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzmir'de Kurban Bayramı namazı eda edildi

İzmirliler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

İzmirliler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 1. günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi de bu camilerden birisi oldu. Saat 06.29'da cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın kılınmasının ardından bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı'nın önemi ve kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Bayram namazını kılanlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı. - İZMİR

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