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İzmir'de Korsan Taşımacılıkla Mücadele: 190 Araç Trafikten Men Edildi

İzmir'de Korsan Taşımacılıkla Mücadele: 190 Araç Trafikten Men Edildi
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İzmir'de korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 190 korsan araç ve sürücüsüne ceza kesildi ve araçlar trafikten men edildi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, korsan taşımacılığın vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

İzmir'de korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerden bahseden İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar, emniyetten aldığımız resmi verilere göre 190 adet korsan araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, araçlar trafikten men edilmiştir" dedi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir'de korsan servis taşımacılığına yönelik yapılan denetimler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Son zamanlarda korsan taşımacılığa yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade eden Başkan Mert, servisçi esnafının en büyük sorunlarından bir tanesinin korsan araçlar olduğunu açıkladı. Korsan taşımacılıkla mücadele ederek, şoförlerin haklarını korumayı amaçladıklarını kaydeden Mert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaflarımız ihbarlarda bulunuyor. Biz de ihbarları trafik ekiplerimizle paylaşıyoruz ve korsanların hak ettikleri cezaları almaları amacıyla da bu araçlara denetim yapılmasını sağlıyoruz."

"Korsan araçlar, vatandaşlarımızın güvenli yolculuğunu engelliyor"

Servis araçlarıyla ailelerin en değerli varlıklarını taşıdıklarını söyleyen Mert, "Bunu yaparken de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Ne olduğu belirsiz kişiler tarafından sürülen ve belgeleri tam olmayan araçlarda birtakım S plakasız bir şekilde taşımacılık yapılıyor. Bu durum vatandaşlarımızın güvenli yolcu taşımacılığı yapmalarını engelliyor. Vatandaşlar mutlaka araçların S plaka olmalarına dikkat etsinler" ifadelerine yer verdi.

190 araç trafikten men edildi

Erdem Mert, İzmir'de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren korsan servis araçlarına yönelik yapılan denetimler sonucunda, 190 adet korsan araç ve sürücüsüne idari para cezasının uygulandığını, araçların trafikten men edildiğini aktardı.

Şoförlere iş sağlığı güvenliği belgesi veriliyor

Başkan Mert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, iş sağlığı güvenliğinin zorunlu hale geldiğini söyledi. Üyelerine hizmet vermek amacıyla, mobil sağlık araçlarıyla birlikte sürücülerin oda önünde sağlık tetkiklerinden geçtiğini söyleyen Mert, bu aşamaların ardından şoförlerin iş sağlığı güvenliği belgesi alabildiğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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