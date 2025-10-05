İzmir'de 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliği düzenlendi

İzmir sahilinde onlarca geminin katılımıyla düzenlenen "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" etkinliğinde, Gazze ve Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'nin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten İzmir Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Gökhan Temur, "İsrail isimli terör devleti bir kez daha zulmün tarafında kendisini göstermiş Gazze ablukasını delmeye çalışan vicdanlı aktivistlere askeri müdahalede bulunmuştur" dedi.

İzmir'de Filistin ve Gazze halkına destek amacıyla düzenlenen "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Bostanlı, Güzelbahçe Yalı, Sahilevleri, İnciraltı, Mavişehir ile Güzelbahçe 1. ve 2. Balıkçı Barınakları'ndan hareket eden onlarca tekne, Cumhuriyet Meydanı açıklarında buluştu. Bayraklarla donatılan tekneler, denizde birlik mesajı verirken kıyıda toplanan yüzlerce vatandaş da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekneleri selamladı. Etkinliğe, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sivil toplum kuruluşları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapan İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, "'Kararlıyız, Sumud'un yanındayız' diyerek İzmir'in yedi ayrı balıkçı barı denize açılan teknelerimiz sadece denizle değil vicdan, adalet ve insanlıkla buluştu. Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah ne tehdit vardı. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerin ekmeği, babaların umudu, siz kardeşlerimizin vicdanı vardı. Ama bir kez daha gördük ki, zalim İsrail terör devleti uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti" ifadelerini kullandı.

"İsrail bizleri yıldıramaz"

İsrail'in bu saldırısının yalnızca bir deniz haydutluğu değil, insanlığın vicdanına, merhametine ve onuruna vurulmuş bir darbe olduğunu söyleyen Temur, "Açlığa, kuşatmaya ve ölüme direnen bir halkın sesini susturmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Hepimizin yüreğinde bir daha kapanmayacak derin bir yara açmıştır. Gazze'nin acısını yüreğinde hisseden kıymetli İzmirliler, İsrail isimli terör devleti bir kez daha zulmün tarafında kendisini göstermiş Gazze ablukasını delmeye çalışan vicdanlı aktivistlere askeri müdahalede bulunmuştur. Ancak bizleri ne baskı, ne tehdit yıldırabilir. Sumud Filosu'nu yıldırmadı" dedi.

"Gazze karasularına fiilen ulaşıldı"

Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacaklarını ifade eden Temur, "Gazze karasularına fiilen ulaşıldı. Son gemi çok yakın bir noktadaydı ve o arkadaşlarımız şu anda İsrail'in tutsağı durumunda. İnşallah önümüzdeki yarın özel bir uçakla 14 kardeşimiz, iki kardeşimiz de İzmir'den var. Biz sadece bir geminin yolculuğunu değil, insanlığın onurunu sembolize eden bir direniştir. Bundan sonra insanlık vicdanı bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecektir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmalıdır" diye konuştu.

"Bir savaş değil, alenen soykırım"

"Filistin'e destek platformu olarak Sumud ve Özgürlük Filosu'nun her zaman yanındayız" diyen Temur, "Filonun maruz kaldığı bu saldırı İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımın bir parçasıdır. Ümmetin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle Türkiye zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı her zaman ilkesel olarak göstermiş bir millettir. Biz de aynı şekilde bu milletin bir parçası olarak bu varoluş ilkesini her zaman gerçekleştiriyoruz. Gazze'de her gün çocuklar açtan açlıktan ölürken, hastaneler acımasızca bombalanırken insani yardımları bir şekliyle ulaştırmak zorundayız. Bir savaş değil, alenen soykırım ve zulüm gerçekleştirildi. Siyonist rejim tüm dünyanın gözü önünde zulmü sıradanlaştırmaya ve vicdanları susturmaya çalışıyor" dedi.

"Sumud ruhunu asla kıramayacaklar"

Sumud'un insanlığın umudu olduğunu vurgulayan Temur, "Filistin halkının onurlu direnişini yani toprağa, hayata, insanlığa sıkı sıkı sarılan Sumud ruhunu asla kıramayacak. Çünkü bu direniş sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umududur. Ey ümmetin onurlu evlatları, biz buradan bir kez daha haykırıyoruz. Sumud'un yanındayız, Filistin'in yanındayız. Adaletin, insanlığın ve vicdanın yanındayız. Zulme sessiz kalmak, suça ortak ol olmaktır. Biz sessiz kalmayacağız. Bu çağrıyı Türkiye'den ve insanlığın vicdanından yükselen bir çığlık olarak görün" diyerek sözlerini noktaladı.

Bilal Saygılı: "İsrail'den biz korkmayacağız"

'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliği kapsamında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı İsrail'den korkmadıklarını belirterek, "Siyonist katil İsrail yaşadığı müddetçe korkacak. Korktukça saldıracak, saldırdıkça korkacak. Biz korkmayacağız. Ne Türkiyeli Müslümanlar, ne dünya Müslümanları, ne vicdan sahipleri hiçbir şekilde korkuya mahal bırakmayacağız. Onlar korkuyu Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürürken iyi bilirler; korkuyu Hazreti İsa'ya saldırırken iyi bilirler. Onlar korkuyu, saldırıyı ve ihanetin ne olduğunu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinde Beni Kaynuka, Beni Kurayza ve Beni Nadir kabilelerinin ihanetlerinde çok iyi bilirler. Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz; onların anladığı tek şey karşı tarafın güçlü olmasıdır. Güçlü olduğumuz müddetçe, birbirimize sımsıkı sarıldığımız müddetçe biliniz ki onlar yarılıp eriyip gidecekler. Filistinli, Gazze'deki garip evlatlarımızın çocuklarının bile yaşamadıklarını görüyoruz; ağlamaya zamanları yok. Bir yandan ampute olmuş ayağını toparlamaya çalışıyor, bir yandan kardeşine moral vermeye çalışıyor, bir yandan annesinin, babasının mezarı başında ağlıyorlar. Bizden onların yanında dimdik durabilmek için her an duygularımızla, her şeyimizle, varlığımızla, dualarımızla gerekirse gidip orada Müslümanları kurtarma amacıyla Hamas'ın, Filistinlilerin ve Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmakla mükellefiz. Biz bunu yapmakla mükellef olduğumuz gibi Rabb'imize verdiğimiz söz budur" ifadelerine yer verdi.

'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliğine katılan vatandaş Ayşen Özdemir; Sumud Filosu'nun ülkeye dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazze'de yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı. - İZMİR